Mareggiate e passeggiata a raso via Nizza, Parodi: “Al lavoro per migliorare sicurezza e stabilità”

Savona. “Siamo al lavoro per migliorare sicurezza e stabilità“. La rassicurazione alle preoccupazioni dei savonesi arriva dall’assessore ai lavori pubblici Lionello Parodi. Dopo che la violenta passeggiata ha devastato diversi stabilimenti balneari, tanti si chiedono se la nuova passeggiata a raso prevista in via Nizza a Savona reggerebbe alla forza delle onde.

“Bisogna capire quanto può valorizzare il ponente savonese e quanto siamo disposti a fare interventi di manutenzione – prosegue l’assessore – a seguito di mareggiate importanti come quelle di questi giorni. Quanto può rilanciare la zona, quanto guadagno possono avere le attività produttive e quanto può migliorare il benessere economico dei residenti”.

