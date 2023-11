Millesimo, al via la rassegna letteraria “Milleparole”: cinque appuntamenti con altrettanti autori legati all’antico borgo

Millesimo. A Millesimo il mese di novembre sarà dedicato alla cultura e più precisamente ai libri: venerdì 10 si alzerà il sipario su “Milleparole”, la rassegna letteraria che ospiterà nella prestigiosa sala consigliare cinque autori per altrettante presentazioni.

“Il nostro Comune, per le sue radici storiche e culturali, rappresenta da sempre un importante centro di diffusione e promulgazione del sapere – commenta l’assessore alla cultura Alessandra Garra -. Un ruolo che negli ultimi anni, anche a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, è in parte venuto meno, seppur questa primavera sono riprese le lezioni dell’Univalbormida e i nuovi corsi verranno inaugurati sabato 18 novembre. Ora con questa rassegna vogliamo riportare i libri, gli autori e le loro storie al centro della scena per ridare il giusto valore a una produzione che non può e non deve essere di nicchia”.

