Muhl: “Insieme possiamo uscire da questa situazione. Oggi abbiamo lottato”

Dopo il pareggio contro il Lecco, Lukas Muhl, tra i migliori della squadra di Alvini, ha commentato il pareggio: “È stata una partita difficile, era chiaro già alla vigilia. Il Lecco gioca con palloni lunghi su Novakovich e sapevamo sarebbe stata una partita sulle seconde palle. Non la partita più bella da vedere, ma abbiamo lottato, potevamo fare gol e abbiamo fatto un punto, che è importante”, racconta il tedesco.

Un campo complesso quello di Lecco, su cui lo Spezia ha battagliato. In attesa dei tre punti: “Non importa dove giochi, oggi mi sentivo bene. Normale mi senta meglio a giocare in un campo differente. Ognuno di noi va a casa e ha tanto in testa, ma dobbiamo rimanere insieme, lottare e non possiamo uscire da questa situazione senza essere tutti insieme, noi e lo staff. Dobbiamo lottare per i tre punti e rimanere tutti insieme”, spiega il centrale, che poi conclude: “Per uscire da questa posizione dobbiamo rimanere uniti. Domani analizzeremo la partita e quello che potremo migliorare come squadra e come singoli. Serve un duro lavoro, dobbiamo rimanere tutti positivi perché solo così possiamo uscire da questo momento”.

