Rapallo; “Risolto l’enigma pompe non funzionanti”

Da Andrea Carannante, candidato sindaco Rapallo

Cari concittadini, ecco qui la giustificazione alla questione pompe che rimanevano senza corrente causando allagamenti soprattutto in Via Mameli pedonale e in Corso Italia. Altro che dirette e macchina del fango, qui si tratta di comportamenti ingiustificati di una cattiva amministrazione. La delibera che vado a pubblicare dimostra che la potenza in KW era ed è insufficiente! Evidentemente quando intervenivano più pompe assieme, il sistema si scollegava dalla rete Enel per passare alla modalità generatore. Ritengo assolutamente ingiustificabile se non addirittura follia non prevedere in fase di progettazione una potenza adeguata al lavoro che questo impianto deve svolgere. E anche questa volta nessuno si assumerà le responsabilità e le opposizioni continueranno a non vedere queste delibere. Se ne vadano tutti.

