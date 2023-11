Vaccino antinfluenzale, già somministrate oltre 51mila dosi. Al via la campagna gratuita per i dipendenti regionali

Liguria. Sono partite oggi le vaccinazioni gratuite antinfluenzale, antipneumococco e anti herpes zoster per i circa 1700 dipendenti di Regione Liguria che fino al 30 novembre possono aderire gratuitamente e su base volontaria. Le vaccinazioni vengono effettuate da parte di Asl3 nell’ambito della campagna tesa a garantire la continuità operativa dei servizi pubblici essenziali.

Sinora sono state 51.488 le dosi di vaccino antinfluenzale somministrate in Liguria dal 16 ottobre al 3 novembre. Di queste oltre 36mila sono state effettuate a soggetti di età superiore ai 65 anni. Le categorie per cui la vaccinazione è gratuita sono quelle degli over60, i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, i soggetti fragili, le donne in gravidanza, gli operatori sanitari e le forze dell’ordine. Quasi il 70% dei vaccini è stato somministrato dai medici di medicina generale, il 15% dalle farmacie, poco meno del 10% dai pediatri. La parte restante è stata eseguita dalle Asl.

» leggi tutto su www.ivg.it