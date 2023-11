Il successo cinematografico di Paola Cortellesi “C’è ancora domani” resta in programmazione al Multisala Moderno fino al 15 novembre. Questi gli altri lungometraggi in sala a Sarzana: “Trolls 3 – tutti insieme”, “Five nights at Freddy’s”, “Comandante”, “Lubo”, “Marvels”.

Info e orari www.moderno.it

L’articolo “C’è ancora domani” resta in programmazione al Moderno, gli altri film in sala proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com