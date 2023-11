Ceranesi, dalla Regione arrivano 1,5 milioni per contrastare il dissesto idrogeologico

Ceranesi. Un nuovo finanziamento regionale di 455mila euro per contrastare il dissesto idrogeologico a Ceranesi, che si somma al quasi milione di euro stanziato per contrastare la paleofrana in località Cian de Mia. Questo il bilancio del sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone il quale, insieme al sindaco Claudio Montaldo, ha fatto il punto su interventi in corso e prossimi lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della viabilità comunale sulla ex guidovia della Madonna della Guardia. Nel primo caso, i lavori sono stati avviati nel 2022 con un finanziamento regionale di circa 900mila euro per far fronte ai danni provocati a viabilità e abitazioni dall’alluvione del 2014.

Dei tre lotti di intervento, i primi due relativi alla regimazione delle acque superficiali sono in fase di conclusione, mentre i lavori del terzo lotto che interessa i pozzi di drenaggio delle acque di falda sono stati affidati e sono in fase di consegna alla ditta appaltatrice. Il sopralluogo è stato anche occasione per annunciare un nuovo finanziamento pari a 455mila euro per il secondo intervento sulla ex guidovia della Madonna della Guardia, necessario per la messa in sicurezza di un tratto di strada comunale interessato da movimento franoso. Nello specifico, l’intento sarà localizzato quasi in prossimità dell’abitato della Gaiazza lungo un tratto di circa 40 metri oggetto di cedimento. La strada era già stata attenzionata da un cantiere concluso nel maggio 2022 per consentire la ricostruzione del muro di valle con conseguente riapertura al traffico.

