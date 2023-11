Corsi di formazione per proprietari di cani: il Comune punta sul patentino per prevenire incidenti

Genova. Corsi di formazione per fornire informazioni utili a gestire cani potenzialmente problematici, soprattutto quando si tratta di animali inseriti all’interno di percorsi di adozione. È un’ipotesi cui il Comune di Genova sta lavorando di concerto con le associazioni, complici alcuni episodi di morsicatura e aggressione che hanno avuto come protagonisti in particolare Pitbull.

Il cosiddetto “patentino” è uno strumento che già diversi Comuni hanno adottato per supportare le persone nella gestione di cani di razze complesse, che necessitano di attenzioni e cure particolari alla luce delle loro caratteristiche. E si parla di Pitbull anche perché il numero di questi cani nei canili sta aumentando vertiginosamente, ingressi che solitamente si tramutano in soggiorni a vita: difficile per questa razza trovare facilmente adozioni, proprio per le ragioni appena elencate. E l’ipotesi patentino, una sorta di certificazione che si consegue dopo una serie di lezioni tenute da esperti educatori e veterinari dell’Asl, è tra quelle al vaglio dell’amministrazione comunale.

