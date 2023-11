Domenica la camminata lungo il Lunense dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno

Inizialmente in programma per domenica 29 ottobre ma rinviata causa maltempo, si terrà domenica prossima, domenica 12 novembre, la camminata lungo la ciclopedonale del Canale Lunense, dedicata al tema della prevenzione del tumore al seno, organizzata dal Consorzio di bonifica e irrigazione del Canale Lunense, dalla Lega italiana lotta ai tumori (Lilt) della Spezia e dal Cai La Spezia. La camminata partirà alle 10 dalla sede del Canale Lunense e arriverà in Piazza Cerri, a Ponzano Belaso, per poi tornare al punto di partenza. Tutti i dettagli QUI, nell’articolo dello scorso ottobre. Appuntamento dunque in Via Paci domenica prossima, 12 novembre.

