Ex Ilva, sarà ancora sciopero: “Disastroso l’incontro col governo”. A Genova assemblea il 16 novembre

Genova. Sarà ancora sciopero per i lavoratori ex Ilva di tutti gli stabilimenti, compreso quello di Genova. È la decisione dei sindacati dopo l’incontro di oggi col governo definito “disastroso”. L’astensione sarà di 8 ore e verrà proclamata entro il 23 novembre, data in cui è convocata l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia. Da quanto trapela, a Cornigliano l’assemblea dei lavoratori si terrà il 16 novembre e lì si deciderà come attuare la mobilitazione.

Il Governo, “sottolineando chiaramente l’intenzione di continuare a fare la propria parte, ha ribadito gli impegni assunti che prevedono l’assoluta esclusione di ipotesi di chiusura o liquidazione dello stabilimento” dell’ex Ilva di Taranto nonché della sospensione dell’attività e ha garantito che l’obiettivo resta quello del raggiungimento nel tempo di determinati livelli di produzione”, comunica palazzo Chigi in una nota al termine dell’incontro con i sindacati.

» leggi tutto su www.genova24.it