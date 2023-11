Finale Ligure, la protesta sindacale per i dipendenti comunali: “Negato l’anticipo sul rinnovo del contratto”

Finale Ligure. Presa di posizione dei sindacati di categoria del pubblico impiego della Cgil e della Uil nei confronti della situazione dei dipendenti comunali di Finale Ligure, ai quali, stando alle attuale prospettive indicate nello stesso bilancio e nel quadro contabile dell’ente, sarebbe negato l’anticipo dal mese di dicembre previsto dal rinnovo contrattuale del settore.

La Fp-Cgil ha inoltrato formale richiesta di avvio delle procedure per la corresponsione degli emolumenti economici: “Una intollerabile differenziazione di trattamento tra i dipendenti delle amministrazioni locali e il personale delle altri amministrazioni tutelate dal

comma 1 delL’art 3 D.L. 145/23. La norma in oggetto è stata manata senza alcun confronto con le parti sociali, e, in quanto anticipo, non rispondono all’esigenza di aumenti salariali consistenti vista la perdita di potere d’acquisto dovuta all’inflazione reale neanche se consideriamo le previsioni presenti Nella bozza di legge di bilancio” afferma il segretario provinciale Ennio Peluffo.

