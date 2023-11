Il Comune di Alassio invita a iscriversi al canale Telegram della protezione civile

Alassio. L’Assessorato alla Protezione Civile del Comune di Alassio, in sinergia con la Polizia Municipale, invita cittadini e turisti a iscriversi al canale Telegram della Protezione Civile di Alassio: https://t.me/protezionecivilealassio. Questo strumento consente di ricevere comunicazioni tempestive inerenti le allerte meteo e ogni altra informazione che consente di essere aggiornati sui potenziali rischi e sulle misure di autoprotezione da adottare.

“Le zone a rischio, i numeri utili, i colori delle allerte sugli appositi semafori posizionati in città e le norme di autoprotezione – dichiara l’Assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – sono tutti elementi che i cittadini, così come i turisti che frequentano la nostra città, dovrebbero conoscere, per poter essere consapevoli dei comportamenti corretti da adottare per vivere in sicurezza e tranquillità anche durante gli eventi meteorologici più gravi. Il canale Telegram della Protezione Civile di Alassio è molto utile in questo senso perché consente alla popolazione di rimanere costantemente aggiornata, in tempo reale, sulle allerte emanate dall’ARPAL”.

