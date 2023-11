Infortuni sul lavoro, allarme in Liguria: denunce in aumento tra i giovanissimi

Genova. I dati rilevati dall’Inail al 30 settembre per la regione Liguria mostrano un deciso calo di denunce per infortunio sul lavoro, ma lasciano ancora aperte alcune questioni. Oltre a un deciso aumento degli infortuni mortali, passati da 11 a 17 rispetto allo stesso periodo del 2022, occorre analizzare i dati complessivi in modo più specifico per trarre conclusioni importanti.

Innanzitutto, va sottolineato che il calo degli infortuni in Liguria è trainato soprattutto dal terziario (-35%), ma resta stabile o in lieve peggioramento nell’industria (+8%) e nell’artigianato (+5%).

» leggi tutto su www.genova24.it