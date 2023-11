Irpef e Imu Savona, confermate le aliquote. L’assessore Auxilia: “Allo studio misure per casa e redditi”

Savona. La giunta ha approvato le aliquote relative a IMU e all’addizionale IRPEF per l’anno 2024. Sempre sul fronte del bilancio è stata applicata la quota di avanzo vincolato, oltre 400mila euro, necessaria per erogare nella busta paga di dicembre ai dipendenti comunali a tempo indeterminato l’anticipo dell’aumento per il 2024, così come stabilito dal governo.

La delibera sull’IMU conferma le aliquote dello scorso anno, ovvero 1 per mille per i fabbricati rurali a uso strumentale, 6 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze, 11,4 per mille per tutti gli altri fabbricati, compresi quelli a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D e per le aree edificabili.

» leggi tutto su www.ivg.it