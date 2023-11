La crisi economica non risparmia le famiglie sarzanesi, Ponzanelli e Viola: “Comune tende una mano a tutti”

Anche nel prossimo bilancio del Comune di Sarzana la voce dei Servizi Sociali avrà un peso consistente con circa 3,2 milioni di euro che andranno a coprire le esigenze di un’area fra le più importanti nell’attività amministrativa.

“Queste risorse sono a disposizione di tutti coloro che ne hanno bisogno – ha osservato questa mattina il sindaco Ponzanelli a margine della presentazione della “Carta dei Servizi Sociali” – ognuno può avere un momento di difficoltà o vivere una condizione particolare, arrivano persone con le lacrime agli occhi che mai avrebbero pensato di trovarsi in una situazione di difficoltà. Tutti i sarzanesi devono sapere che il Comune è sempre pronto a dare una mano mettendo a disposizione tutte le risorse possibili, c’è un forte senso di comunità perché nessuno deve essere lasciato indietro. Noi siamo anche pronti ad accogliere suggerimenti e a migliorare – ha aggiunto in merito alle critiche ricevute in più occasioni da parte dell’opposizione – anche se molto spesso certa politica esaspera i toni in ambiti per me inaccettabili come sanità e fragilità delle persone. La stessa politica che per cinquant’anni ha mandato avanti i servizi sociali del Comune con due sole persone mentre oggi ne abbiamo tre più la collaborazione dell’ex dipendente Antonella Carchini che continua a supportarci volontariamente e stiamo lavorando per inserire una terza figura. Stiamo facendo tutti gli sforzi possibili per implementare l’organico e raggiungere un numero che chi fa polemica non ha mai preso in considerazione”.

Ma a definire il quadro dell’attività dei Servizi Sociali sarzanesi è l’assessore Sara Viola: “L’area minori si occupa di circa 70 casi mentre gli anziani presi in carico fra assistenza domiciliare e compartecipazione nella Rsa sono un centinaio. Numero simile a quello degli utenti disabili, in larga parte minori, mentre sono circa 150 le famiglie che si rivolgono all’Emporio della solidarietà e 400 hanno partecipato al bando per l’esenzione della Tari. Dati nazionali recenti – ha evidenziato Viola – dicono che il 63% delle famiglie fatica ad arrivare a fine mese e anche nel nostro comune ce ne sono tante con una fascia di reddito che non è al di sotto della soglia di povertà ma che comunque presenta situazioni difficoltà. Noi facciamo il possibile per tendere la mano a tutti coloro che ne hanno bisogno e si rivolgono al Comune”.

