La vaccinazione Covid non decolla, solo 6.000 somministrazioni. Gratarola: “Non impariamo mai dalla storia”

Liguria. Benissimo la campagna per il vaccino contro l’influenza, male, anzi malissimo quella contro il Covid. Lo dicono i numeri: dal 16 ottobre, inizio della campagna anti-influenzale, sono state somministrate quasi 52mila dosi. Per il Covid, dall’inizio dello stesso mese, quindi seppure con 15 giorni a disposizione in più, le somministrazioni poco più di 6000, anche tenendo conto del coinvolgimento “controllato” nelle Rsa e tra i centri di cura. Poca risposta da parte degli over60 per cui dal 30 ottobre è possibile prenotarsi con il portale prenotovaccino, con il numero verde 800938818, nelle farmacie e negli sportelli Cup.

L’assessore alla Sanità della Regione Liguria Angelo Gratarola non nasconde una certa delusione: “La situazione delle vaccinazioni Covid langue, come langue in tutta Italia, mentre c’è una buona aderenza per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza, forse perché è considerata la più tradizionale di tutte le vaccinazioni, sul Covid non c’è l’aderenza che ci aspettavamo perché non impariamo mai dalla storia, abbiamo rimosso tutto quello che è capitato”.

» leggi tutto su www.ivg.it