Mareggiata, sabato mattina appuntamento a Riva Trigoso per pulire la spiaggia di Ponente

Sestri Levante. Il Comune di Sestri Levante, su iniziativa di alcuni cittadini, propone per sabato 11 novembre una mattinata dedicata alla pulizia della spiaggia di Riva Ponente. L’appuntamento è fissato alle ore 9 presso l’ingresso della Biblioteca del Mare, in via Brin a Riva Trigoso.

I sacchetti per la raccolta dei rifiuti saranno forniti dal Comune nel punto di ritrovo davanti alla biblioteca e i rifiuti raccolti saranno depositati in un un punto concordato e poi ritirati da Docks Lanterna al termine della mattinata.

In caso di maltempo, la giornata di pulizia verrà rinviata a data da destinarsi.

“Le mareggiate degli ultimi giorni hanno causato danni evidenti: le piogge intense hanno ingrossato i fiumi, trasportando molta spazzatura nel mare e con le successive mareggiate, rifiuti di ogni genere si sono riversati sulla costa. Per contribuire alla pulizia dell’arenile, abbiamo deciso di accogliere la proposta avanzata da alcuni cittadini di Riva Trigoso, organizzando una mattinata all’insegna della pulizia della spiaggia di Riva – spiega l’assessore all’Ambiente Sara Pellegrino – L’iniziativa è aperta a tutti coloro che vorranno fornire il proprio contributo raccogliendo i rifiuti, i frammenti di plastica e i detriti spiaggiati, contribuendo così a ripristinare la bellezza delle nostre spiagge. La pulizia della spiaggia non è solo un atto di responsabilità ambientale, ma rappresenta anche un gesto di comunità, un aiuto concreto per il ripristino del nostro litorale. Tale iniziativa – aggiunge ancora l’assessore Pellegrino – si inserisce in continuità con il consueto appuntamento di pulizia dei fondali che viene eseguito ogni estate in Baia del Silenzio da volontari del Circolo Sub di Sestri Levante in collaborazione con la Lega Navale ed il Circolo pescatori di Portobello”.