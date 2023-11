Meteo, nuova perturbazione sulla Liguria: nel pomeriggio piogge diffuse e vento forte

Liguria. L’arrivo di una nuova perturbazione atlantica determina un peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria. Migliora da venerdì.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 9 novembre avremo: tra la notte ed il mattino nuvolosità in aumento sull’intero territorio regionale, nel corso della mattinata i primi piovaschi inizieranno ad interessare il settore centrale e l’estremo ponente. Dalle ore centrali della giornata, e nel corso del pomeriggio, piogge via via più diffuse su tutta la regione, fenomeni anche a carattere di rovescio sul centro-levante. In serata graduale esaurimento delle precipitazioni, ad iniziare dall’Imperiese. Quota neve in calo fino a 1600-1800 metri sulle Alpi Liguri ed Appennino orientale.

