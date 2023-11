Migrazione e integrazione occupazionale: un convegno per spiegare norme e strumenti di inserimento lavorativo degli stranieri

La Prefettura della Spezia, in collaborazione con l’Ordine dei consulenti del lavoro della Spezia, l’Ordine dei commercialisti ed esperti contabili della Spezia, Confindustria, Confartigianato, Confcommercio, Cna e Confesercenti organizza per martedì 14 novembre alle 14.30 presso l’auditorium dell’Autorità di sistema portuale “G. Bucchioni” il convegno “Migrazione e integrazione occupazionale: norme e strumenti di inserimento lavorativo degli stranieri“.

Alle 14.30 è prevista la registrazione dei partecipanti; alle 15 i saluti del prefetto Maria Luisa Inversini e le autorità, a seguire interverranno Giuseppe De Angelis, dirigente superiore della Polizia di Stato in quiescenza; Gianluca Fargnoli, dirigente ufficio immigrazione Questura della Spezia: “I permessi di soggiorno che abilitano al lavoro. Novità del c.d. Decreto Cutro”; Roberto Pullara, dirigente Prefettura della Spezia: “Il Decreto Flussi: procedure operative”. Dalle 17 dibattito e conclusioni.

L’incontro si rivolge ai professionisti, ai funzionari di Patronato, alle associazioni di categoria e ai sindacati. Agli iscritti agli ordini dei Consulenti del Lavoro e Odcec verranno riconosciuti crediti formativi. La partecipazione è libera.

