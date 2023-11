Muraglione crollato in via Acquarone, venti abitanti sfollati: “Un boato fortissimo, tremava il pavimento”

Genova. Sono una ventina in totale le persone sfollate dalla pubblica incolumità dopo il crollo del muraglione finito su un palazzo di via Acquarone nel quartiere di Castelletto, questo pomeriggio. Si tratta dei residenti dei civici 32,34, e 36 della via che abitano al primo e secondo piano e che si sono visti le macerie arrivare direttamente in casa.

Il crollo, avvenuto nel parcheggio condominiale che si trova alla fine di via Cabrini, non ha solo per miracolo provocato feriti ma la pioggia torrenziale ripresa nel pomeriggio sta provocando alcuni ulteriori cedimenti di materiale. Il gas nel frattempo è stato precauzionalmente chiuso in tutti e tre i palazzi.

» leggi tutto su www.genova24.it