“Non è la nostra offerta turistica che deve adeguarsi alla domanda dei grandi numeri del mordi e fuggi”

“Non è l’offerta turistica che noi proponiamo a doversi adeguare alla domanda dei grandi numeri del mordi e fuggi, ma viceversa è essenziale che il turista arrivi per apprezzare e condividere l’anima dei nostri luoghi”. Così il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia, al World Travel Market di Londa, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate al turismo, dove il primo cittadino monterossino è stato invitato come relatore. In particolare, Moggia ha preso parte a un dibattito a tema overtourism con esperti provenienti da Gran Bretagna, Fiandre e Barcellona.

Il sindaco nella sua presentazione, informa una nota del Comune di Monterosso, “ha sottolineato l’importanza di affrontare le cause alla radice del problema piuttosto che i suoi effetti, evidenziando la necessità di un cambiamento culturale che promuova un turismo consapevole e preparato; ha proposto un modello turistico innovativo, incentrato su un’offerta che valorizzi l’identità e le specificità del territorio. L’approccio suggerito prevede la creazione di un’offerta turistica di qualità che rifletta la cultura enogastronomica, naturalistica, antropologica e sociale del luogo, e non si limiti a soddisfare la domanda di un turismo effimero e superficiale. Il sindaco ha inoltre sottolineato l’importanza di investire in cultura ed educazione, sia come amministrazioni locali sia per i potenziali turisti, per promuovere una gestione consapevole del territorio. La visione esposta mira a responsabilizzare i giovani affinché diventino imprenditori capaci di valorizzare e preservare il proprio territorio”. L’intervento di Moggia al Wtm londinese, conclude la nota, “rappresenta un’importante opportunità per Monterosso al Mare di condividere la propria visione e le proprie strategie innovative nel settore del turismo, contribuendo al dibattito globale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com