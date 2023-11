Rigassificatore, al via i carotaggi e i rilievi per il gasdotto

Savona. Al via i carotaggi per il gasdotto che trasporterà il gas dalla Golar Tundra (posizionata in mare a 3 km da Savona) alla rete nazionale. In questi giorni le indagini geognostiche e i rilievi topografici riguardano la zona di Quiliano. Qui, oltre al gasdotto, ci sarà anche l’impianto di regolazione della pressione del gas.

Il prefetto di Savona ha autorizzato i tecnici incaricati da Snam ad accedere agli oltre venti fondi di proprietà privata situati sui territori di Vado, Quiliano, Altare, Carcare e Cairo sui quali passeranno le infrastrutture del nuovo rigassificatore. Ciò al fine di effettuare i rilievi necessari alla predisposizione del progetto per la realizzazione dell’opera.

