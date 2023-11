Roberto Malvasio “star” dell’Individual Races Attack

Ronco Scrivia. Si è conclusa sotto il segno di Roberto Malvasio anche l’edizione 2023 dell’Individual Races Attack, disputato all’Autodromo dell’Umbria, in quel di Magione. Dopo il successo nel 2021 ed il quinto posto dell’anno scorso, il pilota di Ronco Scrivia ha fatto nuovamente sua la gara umbra ed ancora al volante della Radical SR4 messagli a disposizione dall’AutoSport Sorrento.

“Anche se la concorrenza non era elevata – sottolinea il portacolori dell’AutoSport Sorrento Racing – sono davvero contento per il successo conseguito, vittoria che conferma il mio gradimento per questa gara e il feeling che ho raggiunto con la Radical SR4, perfetta anche in questa occasione. Ho effettuato le prove con la pista bagnata senza utilizzare le gomme da pioggia ma solo adottando un atteggiamento più prudente: in gara, poi, il fondo si era asciugato e siamo andati bene. Anche se i tempi segnati sono stati leggermente superiori a quelli delle passate partecipazioni, dove però utilizzavo una Radical con motore da 1600 cmc e non da 1400 come in questa occasione”.

» leggi tutto su www.genova24.it