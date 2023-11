Sanità, il consigliere regionale Brunello Brunetto a Rimini al convegno Ecomondo

Liguria. “Sono fiero di essere stato chiamato oggi a Rimini in qualità di presidente della Commissione Salute e Sicurezza Sociale della Regione Liguria, come relatore, insieme ad altri colleghi, alla tavola rotonda sull’ospedale green nell’ambito del convegno ‘Ecomondo’, promosso da Assosistema e Confindustria”. Lo dice in una nota Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e Presidente della Seconda Commissione Salute e Sicurezza Sociale.

“Uno dei temi che mi è più caro è quello sulle buone pratiche relative ai dispositivi tessili. In Regione Liguria, il 30 maggio scorso, è stato approvato all’unanimità un mio documento nel quale auspico che si promuova un’azione di informazione con gli enti del Servizio sanitario regionale per conoscere le più recenti normative comunitarie e nazionali del settore, favorire i controlli di conformità nelle strutture presenti nel territorio regionale, incentivare l’utilizzo di dispositivi tessili TTR (Tessuti Tecnici Riutilizzabili) e avviare una sperimentazione per usarli anche eventualmente in combinazione con i TNT (Tessuto Non Tessuto, monouso)”.

