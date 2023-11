Genova. La Pro Recco vince in casa del Quinto per 6-15 nella sesta giornata di campionato e complice lo stop del Trieste a Brescia rimane sola in testa con tre punti di vantaggio sui giuliani e sul Savona.

Per mister Sukno, che ha ritrovato Hallock dopo tre settimane di assenza per gli impegni con la nazionale statunitense, un buon avvicinamento alla finale di Supercoppa Europea in programma venerdì a Chiavari. Esordio con gol in Serie A1 per il 2008 Stefano Scarmi.

