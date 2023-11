Sfratti triplicati nel 2023, Sunia e Cgil lanciano una petizione popolare per il diritto all’abitare

La crisi dell’abitare è sempre più evidente e sentita. I dati del ministero dell’Interno confermano le più nefaste previsioni sull’andamento degli sfratti eseguiti nel 2022 alla Spezia: lo scorso anno sono state presentate agli ufficiali giudiziari 357 richieste di esecuzione di sfratto, con un aumento del 100 per cento rispetto all’anno precedente, e ne sono state eseguite 170, con un aumento di circa il 300 per cento rispetto al 2021.

E che la crescita del disagio abitativo sia sempre più verticale lo dimostra l’andamento degli ultimi tre anni: nel 2020 sia le richieste che le esecuzioni di sfratto erano meno della metà del 2021, rispettivamente 73 contro 178 e 22 contro 54. Numeri lontanissimi da quelli del 2022 e anche da quelli attuali, visto che al momento risultato 378 richieste di sfratto in esecuzione.

Secondo Franco Bravo, segretario regionale Sunia, “servirebbe un patrimonio pubblico più ampio per poter dare risposta a tutte queste famiglie, invece abbiamo molti edifici di edilizia residenziale pubblica con tetti colabrodo, facciate che sono spugne e ascensori rotti. Il patrimonio è vecchio: occorrono manutenzioni che non si stanno facendo”. “Nel 2011 – prosegue Bravo – vennero presentate 1.848 domande per l’alloggio popolare e a oggi sono state evase 463 richieste. La media è di 42 alloggi all’anno: per assegnarli tutti si andrebbe a finire nel 2055. Nel mentre è stato emesso un nuovo bando, che ha registrato 2.418 domande. Arte stima di poterne assegnare 70 all’anno. Si andrebbe comunque al 2070… Ma a coronare il tutto c’è il fatto che in provincia abbiamo 350 alloggi sfitti”.

La problematica è diffusa: in seguito alle difficoltà economiche e allo sfratto per morosità le famiglie si mettono alla ricerca di abitazioni in affitto, ma non ne trovano. Da un lato ci sono frequentemente condizioni di lavoro e reddituali non ideali, dall’altro il fatto che le abitazioni disponibili si sono notevolmente ridotte perché moltissimi appartamenti si sono trasformati in strutture turistiche extralberghiere.

