Spuntano i cancelli nelle scalinate. Cimino: “Chiesti dai residenti esasperati”. Flandoli: “La soluzione non può essere chiudere”

Hanno immediatamente suscitato curiosità e domande i cancelli che sono spuntati negli ultimi giorni in Scalinata Spora e lungo le gradinate che collegano Piazzetta del Bastione al sagrato della chiesa dei Santi Giovanni e Agostino. Anche dando per scontato che la ragione sia da cercare nel tentativo di migliorare il decoro e la vivibilità della zona, frequentata a tutte le ore da gruppetti di giovani armati di birre ma sprovvisti di senso civico, l’idea di veder chiudere l’accesso ad alcune scalinate del centro storico ha fatto scalpore e ha dato il via a critiche e ironie.

A fornire le prime spiegazioni su quanto sta accadendo in queste ore è l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Pietro Antonio Cimino, interpellato da CDS: “La richiesta di installare i cancelli è arrivata dai residenti, esasperati per i comportamenti di alcuni gruppi di persone e di quello che queste lasciano nei pressi dei portoni di casa: bottiglie, chiazze di vomito, urina e non solo… La situazione è pesante, soprattutto nel corso delle serate del fine settimane e le mattine seguenti. I residenti si sono rivolti al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per poter riposare e e anche per non dover spendere periodicamente i soldi di rifacimento della facciata a causa delle scritte sui muri che vengono lasciate dai gruppetti di giovani che frequentano le scalinate e la piazzetta di fronte alla chiesa”.

L’amministrazione comunale, d’accordo con la Curia proprietaria della superficie del sagrato, ha quindi iniziato a provvedere all’installazione dei cancelli che verranno chiusi la sera e riaperti la mattina dal personale della Polizia locale spezzina, così da consentire il transito lungo le scalinate durante la il giorno e da delimitare la zona ai soli residenti nel corso delle ore serali e notturne.

“Le chiavi delle serrature dei cancelli – spiega infatti Cimino – saranno consegnate a tutti gli abitanti e allo studio professionale che ha sede in uno dei palazzi”. Infine, riguardo alla mancata comunicazione dell’installazione dei cancelli, l’assessore replica: “Sono stati installati, ma non ancora chiusi. Prima di farlo verrà emessa un’ordinanza apposita e la popolazione verrà messa a conoscenza degli orari precisi di apertura e chiusura”.

