Uscite organizzate da 50&Più e le guide di Arte e Natura. Domenica prossima un’incursione medievale, a dicembre focus sul San Giorgio

L’associazione “Più La Spezia” propone nel suo programma due uscite nel centro storico della Spezia, l’obiettivo di queste passeggiate è quello di scoprire gli angoli significativi della città e promuovere la conoscenza del suo passato. Grazie alla preziosa collaborazione con le guide della Cooperativa Arte e Natura l’associazione 50&Più partecipa a due iniziative di grande interesse artistico culturale. La prima avrà luogo domenica 12 novembre nel pomeriggio, la camminata si intitola “Medioevo alla Spezia, i segni del sacro” e sarà l’occasione perfetta per conoscere monumenti, resti e testimonianze di un periodo storico del quale nella nostra città per molti anni si è parlato poco. Sabato 9 dicembre sempre al pomeriggio sarà invece il momento di riscoprire uno dei simboli della nostra città “Il castello San Giorgio e la sua collezione”, in questa uscita si approfondirà la conoscenza del castello che domina il Golfo dei Poeti dall’alto. Saranno due occasioni per stare insieme e imparare ad osservare ciò che ci circonda e ad apprezzare la storia meno recente della Spezia. Nell’ottica di proporre attività che sappiano coinvolgere gli associati e che abbiano un fine educativo, l’associazione 50&Più riserverà ai suoi iscritti uno sconto sulla quota di partecipazione. Per informazioni e prenotazioni contattare i numeri 335 441977 Mariella (per l’associazione 50&Più) e 338 971 7391 Andrea (guida della cooperativa Arte&Natura)

