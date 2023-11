Vigili del fuoco: la visita del Prefetto che a Roma guiderà il loro dipartimento

Dal Centro Documentazione e Comunicazione Vigili del Fuoco Genova

Nella giornata di oggi il Prefetto di Genova, Dott. Renato Franceschelli, si è recato in visita presso la sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova.

Poiché S.E. il Prefetto lascerà l’incarico a Genova tra pochi giorni, potrebbe questo risultare un saluto di commiato incontrando tutto il personale presente.

In realtà il Prefetto Franceschelli assumerà l’incarico di Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, quindi è stata, molto più semplicemente, una visita nella sua nuova casa.

Dal Comando di Genova tutti gli auguri per un proficuo lavoro.

