Accorpamenti scuole, la Val di Magra non ci sta: “Hanno prevalso logiche politiche”

E’ passato poco più di un mese da quando la delibera sul dimensionamento scolastico 2024/25 nella provincia della Spezia, che doveva approdare in Consiglio provinciale, è stata ritirata, per dare il via a una fase di confronto sul documento con i territori; documento che aveva fatto innescato preoccupazioni, soprattutto in Val di Vara, per gli accorpamenti di plessi che prefigurava, cioè l’Isa 19 (Riccò, Beverino, Pignone) assieme all’Isa 22 (media e alta Val di Vara); gli Isa di Bolano e di Calice/Follo con quelli di Santo Stefano e Vezzano. Differente invece quanto uscito ieri in Provincia dall’incontro tenutosi in sala consiliare tra ente e uffici provinciali, amministrazioni comunali e direzione provinciale dell’Ufficio scolastico. (A monte della questione c’è il Decreto ministeriale che fissa a 961 il numero minimo di alunni per l’autonomia scolastica; di qui un conseguente provvedimento regionale che, in virtù del pronunciamento ministeriale, ha determinato per la nostra provincia la revisione del piano di dimensionamento. Sulla base del nuovo numero minimo di alunni, le scuole in Liguria passeranno da 187 a 170, con la perdita di tre autonomie nello Spezzino – e contestualmente di tre dirigenti scolastici).

“La seduta è stata convocata come tavolo di confronto relativamente ai tagli effettuati, a livello nazionale, sul numero di dirigenti scolastici che ha coinvolto anche il territorio spezzino. Per la Spezia è prevista, secondo le indicazioni dell’Ufficio scolastico provinciale, una riduzione di tre dirigenti”, spiega una nota della Provincia diramata ieri sera. “La seduta – continua la nota dell’ente provinciale – è servita per comprendere quale sia lo scenario concreto sul quale amministrazioni locali propongono di partire, sia come riferimento che come necessità a cui fare fronte. La linea di lavoro espressa nella riunione di oggi è stata condivisa da tutti i presenti e su questo ragionamento, espresso dai sindaci, si muoverà il lavoro degli uffici provinciali al fine di presentare una bozza di delibera che sarà votata al prossimo Consiglio provinciale”, in programma martedì 14 novembre (la deliberazione sul dimensionamento scolastico, una volta adottata dal Consiglio provinciale, sarà trasmessa ai competenti organi regionali per essere inserita nel piano regionale di riferimento). “Nel ragionamento espresso dai sindaci i caratteri fondamentali, su cui si basa il mandato su cui verrà redata la delibera, sono: la tutela del concetto di scuola quale presidio per il territorio e l’interesse degli studenti per ciò che la scuola, a livello didattico, offre e può offrire”, prosegue la comunicazione dell’ente provinciale, che sottolinea altresì che “si tratta comunque di una pianificazione che riguarda solo ed esclusivamente il livello delle dirigenze scolastiche, non sono previste infatti modifiche ai plessi o al numero di classi. In generale non saranno chiuse scuole o trasferiti alunni”. Quindi le parole del presidente Pierluigi Peracchini: “Ringrazio i sindaci per l’orientamento comune e la linea condivisa che ci è stata data su questa pratica. La scelta della riduzione di tre dirigenti è un qualcosa che non dipende dalla nostra capacità decisoria, ma oggi, lavorando assieme, abbiamo impostato una linea risolutiva che tutela i nostri territori, le comunità; il presidio che le scuole garantiscono in ogni realtà della nostra provincia è difeso così come la qualità della didattica che resta uno dei nostri compiti primari”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com