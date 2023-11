Albenga Volley, Arrighetti: “In serie B tutte abbiamo dato il massimo. Under 18? Proviamo ad arrivare lontano”

Albenga. Seconda vittoria consecutiva per 3 a 2 per la Vigo Albenga, le ragazze di coach Barigione si mostrano più in palla anche se ancora non riescono a fare bottino pieno.

Subentrata in modo più che ottimo la centrale Anna Arrighetti, che ha così commentato: “Sabato è stata una bella partita e si è visto quanto stiamo crescendo con il tempo – le prime parole della classe 2007 – Nonostante alcuni momenti no e la stanchezza del viaggio, le ragazze in campo e anche quelle che sono entrate, hanno giocato al meglio che potevano. Personalmente sono contenta di essere entrata e aver dato il massimo, naturalmente devo migliorare ancora tanto ma penso che continuando ad allenarmi con impegno ci riuscirò”.

» leggi tutto su www.ivg.it