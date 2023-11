Antenna a Sarzanello, comitato contrario: “Dall’Amministrazione ancora risposte evasive e poco chiare”

“Abbiamo letto della riposta dell’assessore Ponzanelli all’interrogazione del consigliere Tiberi riguardo la prevista installazione dell’antenna Wind nell’area verde di Sarzanello. Non ha chiarito, in nessun aspetto, il perché della scelta dello spostamento della infrastruttura da Via Fortino (precisato che questo non sarà più un sito che verrà preso in considerazione) a Sarzanello”. Così in una nota gli esponenti del Comitato “No Antenna” Arfanotti, Destri, Cargiolli e Castello, che dopo l’ultimo Consiglio comunale proseguono: “Fuori dalla protesta elevata dagli abitanti di quella zona non si è compreso come mai si sia deciso un sito alternativo in un parco giochi e vicino a due scuole materne quando le stesse linee di indirizzo approvate dalla giunta, successivamente, propedeutiche al piano antenne, indichino proprio quei siti luoghi sensibili. Non è stato spiegato come mai nell’accordo scritto tra l’Amministrazione Comunale e Wind viene dettagliato un tipo di impianto e poi ne viene messo in opera uno totalmente diverso”.

“Tralasciando la mancanza di un percorso partecipativo – aggiungono – di cui ovvio non ricade la responsabilità sull’attuale Assessore, ma sulla intera amministrazione precedente con a capo l’attuale Sindaco, riteniamo di aver assistito ancora una volta a risposte poco chiare, evasive, tese ad allontanare il confronto e che fanno pensare ai più che sulla questione c’è una enorme difficoltà dell’Amministrazione Comunale”.

“Il comitato No Antenna – concludono – continuerà nella sua mobilitazione a fianco degli abitanti che per nulla si rassegnano ad essere cittadini di serie b rispetto a quelli della “Fortezza”, e nei prossimi giorni si attiverà con i legali presso le sedi competenti per scongiurare che prenda forma questo mostro derivante da un atteggiamento vergognoso e prepotente da parte dell’amministrazione in carica”.

