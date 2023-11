“Basta guerra, basta armi in porto”, la manifestazione dei portuali per il popolo palestinese

Genova. Fin dalle prime luci dell’alba decine di persone si sono radunate presso il varco portuale di San Benigno e Albertazzi per dare vita al presidio contro la guerra e contro il traffico di armi che passa anche attraverso il porto genovese. Un presidio organizzato dal Calp di Genova e che prosegue l’onda di manifestazioni che in questi giorni stanno avendo luogo in molte parti di Italia e Europa per protestare contro la guerra in medioriente.

“Quello che possiamo fare noi da qua per fermare la guerra è quello di bloccare l’economia che sostiene la guerra. Dobbiamo portare la nostra solidarietà agli sfruttati e alle sfruttate a prescindere dalla nazione e dalla nazionalità – è stato detto dai portuali durante il presidio – I lavoratori palestinesi ci chiedono questo, quello di dissociarsi con i nostri governi che sostengono la guerra e di boicottare tutti i meccanismi che alimentano la guerra”.

