Chiavari: “Il mio no, dalla pratica Rupinaro a quella Ferden”

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale “Liberaldemocratici e riformisti con Silvia Garibaldi”

Vorrei fare alcune precisazioni sul consiglio comunale. La pratica del Rupinaro era la votazione sulle risposte (controdeduzioni) date dall’Amministrazione alle osservazioni dei cittadini frontisti.

Io sono a favore della messa in sicurezza del Rupinaro, la ritengo una priorità e per questo negli anni ho pungolato l’Amministrazione Di Capua e ora Messuti perché si acceleri su questa urgenza.

Ho votato contro le risposte (che il Presidente ha posto in votazione globalmente anziché come consuetudine in casi simili singolarmente) perché alcune erano scontate ma molte erano irricevibili.

Proprio il modo di operare di questa amministrazione, che lascia i cittadini coinvolti senza certezze e senza linee guida ,secondo me può essere, oltre che un fastidio, fonte di cause legali e quindi rallentamento alla procedura.

E’ passata sotto silenzio, forse proprio perché inserita in Ordine del giorno con una descrizione minimalista, e forse sibillina, la pratica di Palazzo Ferden.

All’ODG era:

“Correzione errore materiale contenuto P.U.C vigente nel Comune di Chiavari“.

In parole più chiare è il definitivo cambio di destinazione d’uso di Palazzo Ferden (il palazzo che ospitava la Agenzia delle Entrate) da servizi pubblici a appartamenti privati. E questo prima di parlare di errori urbanistici è un errore politico a mio avviso perché leva per sempre una risorsa che ora poteva essere utile per liberare il Nuovo Palazzo di Giustizia e dare una speranza del ritorno del Tribunale a Chiavari. Segnale evidente della mancanza di interesse dell’amministrazione a questa grande opportunità.

» leggi tutto su www.levantenews.it