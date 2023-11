Dalle giovanili del Genoa al sogno della musica. Il “Loop” travolgente di Pietro Fasce: “Voglio fare uscire tante canzoni, mi sento me stesso”

“La mia più grande passione è il calcio, ma la musica mostra un’altra parte di me“. Dal prato verde, gli schemi e il pallone al palcoscenico, lo spartito e le note. Questo è il percorso del genovese Pietro Fasce, classe 2000 che ha trascorso gli anni giovanili al Genoa fino alla Primavera. Compagno di squadra e amico dell’ex rossoblù Andrea Cambiaso, ha poi militato nel Sestri Levante, Ligorna, Athletic Club e nell’ex Alassio FC. Poi una piccolissima parentesi nel Savona nella scorsa tempestosa annata calcistica biancoblù, conclusa dopo appena due partite.

Ora allo Sturla in Seconda Categoria, Fasce vede lo sport come un importante valvola di sfogo dal suo obiettivo: dare qualcosa di sé al mondo musicale. Nonostante in qualche modo sia sempre stata una compagna di viaggio, siccome con la chitarra e a cantare passava diverso tempo, adesso fare musica rappresenta un punto chiave per il giovane classe 2000. La sua prima canzone, il singolo “Loop” presente su Spotify, è stato apprezzato da un discreto numero di persone. “Mi sento in contatto con la mia anima quando scrivo, suono, canto – rivela -. Quando ci si sente sé stessi, mettendo passione, quella è la strada giusta“.

