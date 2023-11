Depositi chimici, Ugolini (M5s): “Assenza ingiustificabile in commissione. Disattese le richieste per le misure di sicurezza”

Genova. “Come M5S con il presidente del II Municipio Centro Ovest Michele Colnaghi, avevamo sottolineato l’urgenza di convocare una Commissione per audire i membri del Comitato tecnico regionale e chiarire così molti dei punti che hanno portato al via libera a maggioranza del Ctr al posizionamento dei depositi chimici a Ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena”.

Lo dichiara il consigliere regionale del M5S e componente della IV Commissione Paolo Ugolini. “Autorizzazione arrivata senza che il proponente, con le sue documentazioni e motivazioni, avesse convinto i tecnici di Asl, Arpal e Vigili del Fuoco. Malgrado questo, il presidente del Comitato ha chiesto inspiegabilmente di dare il nulla osta di fattibilità, proponendo inoltre soluzioni e sostituendosi così al proponente. Presidente che ieri, nonostante sapesse da tempo che doveva essere audito in Commissione, era inspiegabilmente assente. Certi atteggiamenti sono inaccettabili in qualunque contesto, e a maggior ragione lo sono oggi se si considera che è stato confermato dai tecnici del tavolo tecnico che Superba non ha mai dato risposte soddisfacenti in merito alle criticità sottolineate dallo stesso tavolo e pertanto ribadiscono il loro parere negativo per motivi di sicurezza. Bigiare una Commissione così delicata lasciando inevasi i quesiti, inquina il percorso democratico e certamente non depone a favore del Ctr”.

