“Educare per prevenire la violenza”: a Carcare l’incontro di Anpi dedicato a genitori e nonni

Carcare. “Educare per prevenire la violenza”, è questo il titolo dell’incontro organizzato dalla sezione locale dell’Anpi in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’evento si terrà domenica 26 novembre, alle ore 17:00, presso la sala Soms in piazza Cavaradossi a Carcare. Interverrà la dottoressa Alice Gauna di Telefono Donna di Savona, a seguire è previsto un dibattito aperto con la partecipazione di alcuni rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni educative del territorio.

