Genoa, Gilardino: “Vinto partita da coefficiente di difficoltà altissimo, è la forza del collettivo”

Genova. Seconda vittoria senza subire gol al Ferraris per Alberto Gilardino, che si scrolla di dosso il vociare dopo la sconfitta a Cagliari e ringrazia, come sempre il pubblico ai microfoni di Dazn: “I nostri tifosi sono stati strepitosi anche stasera, ci supportano e ci danno una grandissima mano, i ragazzi lo sentono. Stasera la partita aveva un coefficiente di difficoltà molto elevato, il Verona arrivava da 5 giorni di ritiro, era una squadra ferita, ci aspettavamo una prova d’orgoglio, ma siamo stati bravi sin dall’inizio e poi a proporci per il secondo gol. Nel finale ci siamo sacrificati in fase difensiva”.

La capacità di soffrire, ricorda Gilardino, è ormai connaturata alla sua squadra: “I ragazzi ce l’hanno sempre avuta. A Cagliari ci siamo fatti trasportare da loro piuttosto che dalla nostra volontà di proporre. Stasera invece abbiamo lavorato, saputo soffrire, fatto gol, creato i presupposti per il secondo e poi sofferto in maniera egregia”.

» leggi tutto su www.genova24.it