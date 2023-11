Grazie all’inchiesta genovese Booking paga al fisco italiano 94 milioni di euro: indagine verso l’archiviazione

Genova. La società Booking con con sede in Olanda ha definito, attraverso una procedura di adesione con l’Agenzia delle Entrate, che prevede il pagamento al Fisco di 94 milioni di euro, un contenzioso tributario per mancata presentazione della dichiarazioni ai fini Iva per gli anni che vanno dal 2013 sino al 2021. L’inchiesta era stata aperta dalla procura di Genova che aveva indagato due ex manager dell’azienda di intermediazione per evasione fiscale.

L’indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Pinto, era partita dagli accertamenti della guardia di finanza su alcuni bed and breakfast del Tigullio che aveva portato all’inchiesta penale per omessa presentazione della dichiarazione Iva.

