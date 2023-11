Il palestinese-genovese Hamarneh: “La nostra lotta è come quella dei partigiani italiani”

Genova. “Da quanti anni sono a Genova? Da prima che nascesse lei. Sono arrivato qui nel 1968 per studiare, ormai mi sento italiano”. Karim Hamarneh è il presidente dell’associazione culturale Liguria-Palestina. C’era anche lui in piazza stamattina al presidio di protesta organizzato dal Calp ai varchi del porto per dire basta ai traffici di armi verso il Medio Oriente e in sostegno del popolo palestinese.

“Per noi è logico e ovvio bloccare gli armamenti, stiamo subendo bombardamenti e massacri sulla popolazione inerme, bisogna fare qualcosa almeno perché cessi il fuoco – racconta Hamarneh -. Io non ho nessuno a Gaza, sono originario della Cisgiordania, di Beth-Jala vicino a Betlemme: lì ho ancora rapporti con amici e parenti. Siamo stati espropriati, cancellati, buttati fuori da lì”. I suoi genitori erano profughi della prima guerra, quella del 1948. “E oggigiorno non abbiamo ancora la possibilità di vivere una pace giusta che dia dignità e autodeterminazione al popolo palestinese. Tutti gli accordi di pace sottoscritti dai nostri capi, compresi gli accordi di Oslo, non hanno avuto successo perché il governo israeliano non ha interesse per una pace giusta con due popoli e due stati”.

