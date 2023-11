Borghetto. Allarme incendio a Borghetto. È scattato intorno alle 19, quando un’auto (un veicolo a benzina) parcheggiata all’improvviso ha preso fuoco.

È successo in via Ponti, con fiamme alte e visibili anche da grande distanza che, in brevissimo tempo, hanno avvolto l’intera vettura. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta.

