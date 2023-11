Albenga. “Il Pd salva la presidenza del consiglio comunale e lo garantisce sino a fine mandato”. Lo dichiara Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Albenga.

“Mercoledì sera in consiglio comunale il Pd con i suoi sodali ha votato all’unanimità la modifica dello statuto”, aggiunge Crosetto, ricordando come in aula, per la minoranza, ci fossero solo Riccardo Minucci e Gerolamo Calleri. Assenti Porro (Lega), Ciangherotti (FI) e Tomatis (Fratelli d’Italia).

