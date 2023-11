Montefiori: “Toti e Peracchini usano Tramonti per promuoversi, no reale impegno per mantenimento territorio”

“Perché non c’è, da parte dell’amministrazione comunale, un impegno fattivo per affrontare la problematica del progressivo dissesto del territorio di Tramonti? L’amministrazione intende, con il prossimo bilancio di previsione, destinare a Tramonti risorse certe e in grado di porre in essere i necessari e non più rinviabili interventi di ripristino e messa in sicurezza? E ha pensato di definire un’intesa pluriennale con Parco delle Cinque Terre e Regione Liguria, finalizzata ad avere stabilmente significativi e certi canali di finanziamento, così da programmare un intervento complessivo ed organico per la messa in sicurezza di tutto il versante di Tramonti? E quale è il motivo che ha indotto l’amministrazione a non presentare progetti (forse non ne esistono?) contro il dissesto del territorio a valere sui fondi del Pnrr, occasione unica per dare una soluzione duratura per la tutela di luoghi frequentati ed amati sia dagli spezzini che dai turisti, quali sono quelli che fanno riferimento alla zona di Tramonti?”. Questi gli interrogativi che, con un’interpellanza, il consigliere comunale Andrea Montefiori, esponente del Partito democratico, pone all’amministrazione comunale del capoluogo.

“Il territorio di Tramonti, comprendente diversi insediamenti – scrive Montefiori -, rappresenta per la città della Spezia un patrimonio paesaggistico e culturale di grande pregio. Da tempo il gruppo del Partito democratico chiede investimenti certi per la messa in sicurezza dell’area di Tramonti, senza risposte esaustive da parte dell’amministrazione comunale. Molti luoghi del versante in oggetto sono ormai difficilmente raggiungibili per i danni provocati dagli eventi metereologici, accentuati dall’assenza di interventi significativi e risolutivi da parte della giunta Peracchini”.

