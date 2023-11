Nuova classificazione Ateco, dalla Liguria parte l’allarme: “Così si compromette il piccolo commercio”

Genova. “La nuova classificazione comunitaria delle attività economiche, che entrerà in vigore da gennaio 2025, rischia di compromettere seriamente la possibilità di monitorare nel tempo l’evoluzione del piccolo commercio e l’operatività stessa del tessuto di micro, piccole e medie imprese del paese”. A lanciare l’allarme dopo la Lega è anche la Camera di commercio di Genova.

Con l’intento di semplificare la classificazione, il nuovo sistema (Nace– “Nomenclature Statistique des Activités Econonomiques) elimina la possibilità di distinguere le attività commerciali al dettaglio in base al canale di vendita, lasciando in vigore soltanto la distinzione in base alla tipologia di prodotti venduti: in questo modo, negozi, ambulanti su area pubblica e attività di commercio elettronico finirebbero tutti nello stesso calderone, senza possibilità di disaggregazione a fini statistici.

» leggi tutto su www.genova24.it