Rubavano vestiti e li rivendevano: banda di 5 persone scoperta dalla polizia locale

Genova. Una vera e propria organizzazione, composta da tre donne e due uomini originari dell’Europa dell’Est che rubavano capi di abbigliamento per poi rivenderli: a partire da un furto di tre borse per un valore di 650 euro, avvenuto a inizio novembre presso l’ex mercato di corso Sardegna, sono stati identificati grazie a un’attività di indagine del nucleo reati predatori della polizia locale dopo aver visionato le telecamere di sicurezza.

La refurtiva è stata ritrovata, a seguito di una perquisizione, nell’appartamento di uno dei cinque responsabili, insieme ai vestiti indossati dai soggetti al momento del furto. Già noti alle forze dell’ordine per altri furti commessi presso vari esercizi commerciali della zona, sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.

