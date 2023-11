Sampdoria, virus colpisce i giocatori ma Pirlo non dispera: “Affronteremo il Modena a viso aperto”

Genova. “L’atmosfera che si respira quando vinci è totalmente diversa dalle altre, vincere o perdere cambia davvero la vita e questa sensazione deve essere un’ossessione per noi”. Dopo il successo con il Palermo, Andrea Pirlo chiede alla squadra continuità: “È importante per dare anche un po’ di morale ai noi stessi e migliorare la classifica”, ha detto in conferenza stampa il tecnico della Sampdoria.

L’obiettivo, quindi, è portare a casa i tre punti anche con il Modena, anche se non sarà semplice. “Domani incontreremo una squadra ben organizzata che sta attraversando un ottimo momento, vengono da diversi risultati positivi. Affronteremo il Modena a viso aperto sperando di fare una gara con la stessa intensità, voglia e concentrazione. In questo campionato non puoi mai abbassare la guardia, tutte le squadre possono metterti in difficoltà e con tutte puoi vincere”.

» leggi tutto su www.genova24.it