Scuole, Rifondazione: “Provincia convochi sindacati e amministrazioni e riveda piano dimensionamento”

“Si è tenuta ieri in Provincia una riunione sul nuovo assetto degli istituti scolastici della provincia, dove è andato in scena il film già visto di accorpamenti tra istituti e razionalizzazioni del personale. Denunciamo ancora una volta questa logica di tagli e accorpamenti – talvolta insensati – tra istituti scolastici. Vorremmo capire la logica che ha portato ad unire Luni con Castelnuovo Magra e soprattutto Vezzano con il Favaro di Spezia o ancora l’accorpamento insensato trà Riccò del Golfo e Lerici”. Si apre così una nota diffusa dalla segreteria provinciale di Rifondazione comunista.

“Gli amministratori di centrodestra – proseguono da Rifondazione – millantano una scelta operata in seguito all’ascolto dei territori; molto probabilmente l’ascolto si è limitato ai comuni amministrati dalla stessa parte politica – come oramai ci hanno abituato i nostri governatori regionali e provinciali – perché altre amministrazioni comunali coinvolte nel riassetto organizzativo hanno appreso solamente ieri queste proposte di accorpamento. Inoltre non dimentichiamo anche che questo comporterà tagli al personale Ata, come già denunciato dalle organizzazioni sindacali – ed anche nel loro caso nonostante la richiesta di ascolto non sono state convocate per un confronto. Infine è evidente la criticità dal punto di vista gestionale e organizzativo, con un solo dirigente scolastico che dovrà gestire mega istituti comprensivi formati da molti plessi scolastici”.

