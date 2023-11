Semafori T-Red, il Tar respinge il ricorso contro il Comune di Genova. I consumatori: “Assurdo”

Genova. Il Tar della Liguria con sentenza ha giudicato inammissibile il ricorso del 2021 presentato da associazioni di tutela dei consumatori contro il Comune di Genova sulle multe con le telecamere ai semafori del tipo T-Red.

I consumatori avevano chiesto al Tar di annullare le sanzioni del Comune alle migliaia di persone che le avevano pagate dopo essere stati filmati dagli occhi elettronici mentre alla guida dei veicoli si spostavano irregolarmente tre le corsie della città. I consumatori lamentavano che l’indirizzo fornito dalla giunta comunale per l’annullamento in autotutela abbia riguardato soltanto la irrogazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti della patente, ma non la sanzione pecuniaria principale.

» leggi tutto su www.genova24.it