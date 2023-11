Servizi sociali, Pd: “Ponzanelli e Viola facciano chiarezza sui numeri, lo devono ai sarzanesi”

“Il sindaco Ponzanelli e l’assessore Viola fanno il gioco delle tre carte. Chiarezza sui numeri dei servizi sociali, lo devono ai sarzanesi”. Il Partito Democratico di Sarzana replica duramente alle affermazioni del primo cittadino, che nella sua conferenza stampa di giovedì ha parlato di una “certa politica che esaspera i toni in ambiti per me inaccettabili come sanità e fragilità delle persone”. Così in una nota il segretario dell’unione comunale Marco Baruzzo: “Invitiamo il sindaco e l’assessore a un confronto pubblico sui numeri: andiamo a vedere le carte e scopriremo che per i sarzanesi le prestazioni dell’emporio della solidarietà sono sospese dalla fine di maggio. Per i 156 beneficiari selezionati tramite bando nessun nuovo stanziamento: a fine dicembre del 2022, 25.945,75 euro provenienti in gran parte dal fondo indistinto gestito in ambito distrettuale, a malapena sufficienti per coprire il fabbisogno nei mesi di gennaio e febbraio, calcolato in 12.495,80 euro al mese. Poi, il nulla. A inizio ottobre, un altro impegno di spesa, per un importo di 26.426,12 euro, che va a coprire le prestazioni erogate e in qualche modo “anticipate” dal gestore del servizio fino agli ultimi giorni dello scorso maggio. Non è dato sapere se e come le 156 famiglie beneficiarie potranno ricorrere all’emporio della solidarietà almeno per le spese di fine anno. Se l’emporio della solidarietà, fondato nel 2013, è ancora in piedi negli anni della amministrazione Ponzanelli, bisognerà forse ringraziare il costante apporto della Fondazione Carispezia, dopo anni in cui l’amministrazione di centrodestra ha sistematicamente smantellato ogni forma di integrazione sociosanitaria riportando le lancette del welfare di comunità indietro di decenni. La maggioranza accusa l’opposizione di fare politica sui bisogni dei cittadini, ma ci pare che la trasparenza sia il primo debito da onorare. Il sindaco e l’assessore parlano di 3 assistenti sociali e del supporto volontario della dott.ssa Carchini, di cui i sarzanesi hanno apprezzato l’impegno per più di trent’anni. Ebbene, l’ultima delle assistenti sociali è stata assunta grazie a fondi esclusivamente statali e infatti, come ha ricordato la capogruppo Beatrice Casini, è con i 169.000 euro assegnati al distretto 19 dal decreto ministeriale 144 del 2020 che si è potuto provvedere alla presente, giusta finalità. Non c’è alcun investimento garantito da risorse comunali.

La terza delle assistenti sociali già menzionate rimane assunta per sole 24 ore settimanali, mentre la dott.ssa Carchini, fatta eccezione per i primi giorni seguiti al suo pensionamento, ha cessato ogni forma di collaborazione volontaria con l’ufficio dei servizi sociali. E anche ammesso che questa collaborazione volontaria fosse proseguita, non ci pare serio e responsabile subordinare il funzionamento di un servizio essenziale alla disponibilità personale e volontaria, lodevolissima, di una professionista che ha già dato molto. Per esigenze di sintesi, non abbiamo ora il tempo di soffermarci sull’abbandono in cui versano le politiche per la disabilità e l’invecchiamento attivo, dove non pochi rimpiangono la creatività e l’animazione conosciute in altri tempi. Ricordiamo lo scandalo della spiaggia per disabili attivata a fine luglio, a estate ormai conclusa, e lo sfratto del comitato terza età dalla sua sede storica del Barontini. Ricordiamo, con dolore, le condizioni tragiche in cui versa la casa di riposo comunale, sia sotto il profilo della manutenzione della struttura sia sotto il profilo della gestione, inspiegabilmente rinnovata senza battere ciglio. Forse un po’ troppo anche per le orecchie abituate alla propaganda di questo centrodestra”.

