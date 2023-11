Titolare effettivo, obbligo di comunicazione alla Cciaa entro l’11 dicembre

Confartigianato Imprese comunica che entro il prossimo 11 dicembre 2023, le imprese costituite come SPA, SRL, SAPA o come Cooperative, le Fondazioni, le Associazioni riconosciute ed i Trust devono comunicare al Registro Imprese della CCIAA il “titolare effettivo”. Secondo la normativa antiriciclaggio per titolari effettivi si intendono le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità giuridica ovvero ne risultano i beneficiari.

La comunicazione deve avvenire solo per via telematica, sottoscritta con firma digitale. Si ricorda che Confartigianato è abilitata al rilascio delle firme digitali, qualora non posseduta o scaduta.

